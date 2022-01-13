В СК Нижегородской области сообщили, что суд арестовал обвиняемого в убийстве нижегородского депутата.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«13 января судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, баллистическая и молекулярно-генетическая.

Ранее сообщалось, что 11 января обвиняемый в ходе ссоры с мужчиной произвёл в него выстрел из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший смог добраться до районной больницы и сообщить, кто совершил в отношении него преступление, однако впоследствии он скончался.