Задержанный за убийство депутата Розина в Нижегородской области отрицает свою вину

Короткая ссылка
Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве депутата, не признаёт вину, сообщает региональное следственное управление СК России.
Задержанный за убийство депутата Розина в Нижегородской области отрицает свою вину
  • РИА Новости

По версии следствия, вечером 11 января в рабочем посёлке Ковернино «обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим произвёл в него выстрел из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления».

Мужчина смог добраться до районной больницы и сообщить, кто в него стрелял.

В тот же вечер 59-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

Как установили следователи, обвиняемый работал под руководством потерпевшего.

Погибший был предпринимателем, занимался лесозаготовками и производством строительных материалов.

Ранее сын нижегородского муниципального депутата Валентина Розина Илья рассказал о характере подозреваемого в убийстве отца.

В беседе с телеканалом «360» он сообщил, что по характеру мужчина был вспыльчивым и конфликтным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить