Задержанный за убийство депутата Розина в Нижегородской области отрицает свою вину

Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве депутата, не признаёт вину, сообщает региональное следственное управление СК России.

По версии следствия, вечером 11 января в рабочем посёлке Ковернино «обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим произвёл в него выстрел из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления».

Мужчина смог добраться до районной больницы и сообщить, кто в него стрелял.

В тот же вечер 59-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

Как установили следователи, обвиняемый работал под руководством потерпевшего.

Погибший был предпринимателем, занимался лесозаготовками и производством строительных материалов.

Ранее сын нижегородского муниципального депутата Валентина Розина Илья рассказал о характере подозреваемого в убийстве отца.

В беседе с телеканалом «360» он сообщил, что по характеру мужчина был вспыльчивым и конфликтным.