Задержанный за убийство депутата Розина в Нижегородской области отрицает свою вину
- РИА Новости
По версии следствия, вечером 11 января в рабочем посёлке Ковернино «обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим произвёл в него выстрел из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления».
Мужчина смог добраться до районной больницы и сообщить, кто в него стрелял.
В тот же вечер 59-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.
Как установили следователи, обвиняемый работал под руководством потерпевшего.
Погибший был предпринимателем, занимался лесозаготовками и производством строительных материалов.
Ранее сын нижегородского муниципального депутата Валентина Розина Илья рассказал о характере подозреваемого в убийстве отца.
В беседе с телеканалом «360» он сообщил, что по характеру мужчина был вспыльчивым и конфликтным.