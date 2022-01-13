Глава РФПИ Дмитриев заявил, что «большая фарма» лоббирует санкции против фонда

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что компании «большой фармы» лоббируют введение санкций в отношении РФПИ для того, чтобы помешать продвижению российской вакцины «Спутник V».

Об этом он сказал на сессии Гайдаровского форума «Инвестиционные партнёрства как защита от пандемии».

«Мы, безусловно, видим, что «большая фарма» активно лоббирует в том числе введение санкций против РФПИ для того, чтобы опять-таки помешать «Спутнику» спасать жизни», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

По его мнению, экспертное сообщество должно обсуждать такие острые темы, поскольку недобросовестная конкуренция имеет гуманитарные последствия для большого числа стран.

Также Дмитриев анонсировал публикацию на следующей неделе важных данных об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».