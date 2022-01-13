Аналитики кадрового агентства назвали профессии, которые могут исчезнуть с рынка труда

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Аналитики кадрового агентства «Стафф-АП» назвали профессии, которые могут исчезнуть с рынка труда в ближайшие годы.
Аналитики кадрового агентства назвали профессии, которые могут исчезнуть с рынка труда
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Об этом сообщает «Газета.Ru».

В список попали бухгалтеры, юристы, риелторы, кассиры, сотрудники кол-центров.

По мнению аналитиков, труд таких специалистов будет во многом автоматизирован и роботизирован, и в профессии останутся только те, кто обладает высоким уровнем компетенций, а также узкие специалисты.

«Риелторы будут потеснены автоматизированными системами. Уже сейчас действующие на рынке недвижимости интернет-сервисы, агрегаторы во многом замещают посреднические функции», — пояснили эксперты.

На смену кассирам постепенно придут кассы самообслуживания, которые уже популярны в крупных столичных супермаркетах.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.

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