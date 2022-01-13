Эпидемиолог Дубинин дал советы по выбору безопасной сковороды

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Санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин дал советы по выбору безопасной сковороды.
Эпидемиолог Дубинин дал советы по выбору безопасной сковороды
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Так, в беседе с Pravda.Ru он посоветовал определиться с материалом. Например, керамическое покрытие обеспечивает равномерный прогрев. В то же время керамика склонна к сколам.

Сковорода с мраморным покрытием может прослужить много лет, она более устойчива к внешним воздействиям.

Самыми дорогими и самыми качественными Дубинин назвал титановое, алмазное и гранитное покрытия. 

Что касается нержавеющей стали, то такие изделия легче чугунных, нагреваются быстрее, не меняют цвет и вкус продуктов, сказал он.

Самым экологически безопасным эксперт считает чугун. Минусами здесь являются вес таких изделий и невозможность мыть их в посудомоечной машине.

Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев в беседе с телеканалом «360» рекомендовал не разогревать еду в пластиковой упаковке, так как это приводит к выделению токсинов.

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