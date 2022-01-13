В Свердловской области рассказали о работе по поиску погибших в годы войны

Полковник юстиции в следственном управлении СК России по Свердловской области Павел Романов будет вести работу по поиску погибших в годы Великой Отечественной войне на Урале.

«Следственный комитет на своей базе создаёт поисковые отряды, эти подразделения ведут в своих регионах поисковые работы. На территории Свердловской области хоть и не велись бои, но много людей ушли на фронт. Я буду связующим звеном между учреждениями государственных архивов и поисковиками. Цель — чтобы ни один погибший не остался безвестным», — рассказал Романов в беседе с URA.RU.

По его словам, подобная работа ведётся давно. К настоящему времени руководство ведомства приняло решение её усилить, закрепив за соответствующим направлением конкретного сотрудника.

Ранее телеканал «360» сообщал, что военнослужащие отдельного гвардейского соединения спецназначения ВДВ поздравили 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алексеева, живущего в Одинцовском городском округе Московской области, с Новым годом.