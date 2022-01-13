Пассажир совершившего жёсткую посадку в Удмуртии вертолёта Ми-2 скончался в больнице

Пассажир вертолёта Ми-2, совершившего 27 декабря жёсткую посадку вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртии, скончался в больнице.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

«Более двух недель медицинские работники боролись за его жизнь, проводились консультации с нейрохирургами и нейрореаниматологами из НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Несмотря на проведённую интенсивную терапию, у пациента были обнаружены дополнительные необратимые последствия травмы, полученные при жёсткой посадке, и он скончался», — сообщили в ведомстве.

ЧП произошло 27 декабря рядом с селом Азино Завьяловского района Удмуртии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.