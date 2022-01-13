Москва предоставила участки для строительства 12 образовательных учреждений в 2021 году

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За 2021 год в Москве заключили договоры аренды для строительства 12 образовательных учреждений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва предоставила участки для строительства 12 образовательных учреждений в 2021 году
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«В 2021 году город заключил договоры аренды на восемь земельных участков общей площадью почти 28 гектаров для строительства 12 образовательных учреждений: четырёх школ, семи детских садов, а также комплекса для высшего учебного заведения», — цитирует Ефимова НСН.

По его словам, многие из этих объектов станут частью масштабных инвестиционных проектов. 

Ранее URA.RU сообщило, что в Тюменской области планируют построить 45 школ в течение пяти лет.

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