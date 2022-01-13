Спикер Совфеда Матвиенко назвала справедливой мерой дополнительную индексацию пенсий

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Дополнительная индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 8,6% стала очень своевременным решением, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда Матвиенко назвала справедливой мерой дополнительную индексацию пенсий
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«Это хорошая и справедливая мера, потому что именно пенсионеры пострадали от скачка цен в прошлом году», — цитирует «Российская газета» Матвиенко.

По её словам, в настоящее время обсуждается вопрос включения этой нормы в один из законопроектов, которые уже находятся на рассмотрении Госдумы.

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.

12 января президент России Владимир Путин предложил  проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

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