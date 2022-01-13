Чубайс заявил, что Путин увёл Россию с «тупого» пути развития

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Президент России Владимир Путин в конце 2021 года обозначил достижение цели углеродной нейтральности страной к 2060 году и тем самым увёл страну с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием.
Чубайс заявил, что Путин увёл Россию с «тупого» пути развития
  • AP

Об этом заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Он напомнил, что мир находится в стадии энергетического перехода от старых невозобновляемых к чистым источникам энергии.

«Первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода. — RT), если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy (умная стратегия. — RT)», — цитирует РИА Новости Чубайса.

По его словам, в России были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии.

«Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже 2060 года», — сказал Чубайс.

Ранее Чубайс заявил, что в ближайшие 30 лет экономику России ожидает масштабная трансформация в рамках энергоперехода. По его словам, данные события изменят жизнь каждого человека, а также изменят почти все бизнесы.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, в свою очередь, отметил, что энергетический переход должен быть основан на реальных экономических закономерностях, а не на требованиях климатических активистов.

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