Чубайс заявил, что Россию ждёт масштабная трансформация экономики

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В ближайшие 30 лет экономику России ожидает масштабная трансформация в рамках энергоперехода, заявил представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Чубайс заявил, что Россию ждёт масштабная трансформация экономики
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок — в следующие 30 лет — произойдёт кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причём я подчеркну, речь идёт не только об электроэнергетике, для меня родной, — речь идёт о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идёт вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные, фундаментальные преобразования», — приводит РИА Новости слова Чубайса на форуме «Открытые инновации».

По его словам, данные события изменят жизнь каждого человека, а также изменят почти все бизнесы.

Он отметил, что Россия уязвима для этих изменений ввиду особой роли энергетического сектора.

«С одной стороны, мы крайне уязвимы, а с другой стороны — у нас колоссальнейшие возможности. Помимо того что энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он ещё открывает возможности для создания тех отраслей, которые сейчас не существуют вообще», — добавил Чубайс.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отечественная энергетика в настоящее время является одной из самых зелёных в мире.

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