Чубайс заявил, что Россию ждёт масштабная трансформация экономики
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- РИА Новости
«В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок — в следующие 30 лет — произойдёт кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причём я подчеркну, речь идёт не только об электроэнергетике, для меня родной, — речь идёт о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идёт вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные, фундаментальные преобразования», — приводит РИА Новости слова Чубайса на форуме «Открытые инновации».
По его словам, данные события изменят жизнь каждого человека, а также изменят почти все бизнесы.
Он отметил, что Россия уязвима для этих изменений ввиду особой роли энергетического сектора.
«С одной стороны, мы крайне уязвимы, а с другой стороны — у нас колоссальнейшие возможности. Помимо того что энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он ещё открывает возможности для создания тех отраслей, которые сейчас не существуют вообще», — добавил Чубайс.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отечественная энергетика в настоящее время является одной из самых зелёных в мире.