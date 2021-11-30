Путин назвал российскую энергетику одной из самых зелёных в мире

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Президент России Владимир Путин сообщил, что отечественная энергетика в настоящее время является одной из самых зелёных в мире.
Путин назвал российскую энергетику одной из самых зелёных в мире
  • AP

«Уже сегодня российская энергетика является одной из самых зелёных в мире. Если посмотреть на гидроэнергетику, на атомную энергетику, на возобновляемые источники энергии — это 40%. А если вместе с газом — 86%», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, «Россию обгоняют только две-четыре страны».

Российский лидер также отметил, что Россия и в дальнейшем планирует наращивать объёмы производства и поставок газа. 

Он добавил, что развитая нефтегазовая инфраструктура России может использоваться для производства и поставок на внешний рынок водорода в рамках политики по диверсификации экономики России.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что возобновляемые источники энергии не могут быть полностью безопасными для экологии, иногда они негативно влияют на природу.

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