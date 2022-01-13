В Рязанской области завели дело против подростка из-за последствий конфликта в соцсети

В Михайлове Рязанской области завели уголовное дело против 14-летнего мальчика из-за последствий произошедшего в социальной сети конфликта.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в декабре. Двое школьников 14 и 15 лет поссорились в одной из соцсетей, после чего решили выяснить отношения в жизни.

Так, они встретились на одной из улиц райцентра, началась драка — 14-летний подросток сильно избил своего оппонента. Вред здоровью пострадавшего оценивается как тяжкий.

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ведомстве.

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