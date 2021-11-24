Детский омбудсмен Москвы рассказала о планах по созданию в школах служб примирения

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала о планах по созданию в школах служб примирения. Они должны появиться до конца учебного года.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Ярославская заявила, что в большинстве школ механизмы предупреждения и разрешения конфликта уже работают.

Как отметила омбудсмен, служба примирения учит не вступать в конфликты.

«Идея выросла на почве самоуправления школы», — добавила она.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку после появления в социальных сетях видео с избиением школьницы в Электростали.