Детский омбудсмен Москвы рассказала о планах по созданию в школах служб примирения
- РИА Новости
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Ярославская заявила, что в большинстве школ механизмы предупреждения и разрешения конфликта уже работают.
Как отметила омбудсмен, служба примирения учит не вступать в конфликты.
«Идея выросла на почве самоуправления школы», — добавила она.
Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку после появления в социальных сетях видео с избиением школьницы в Электростали.