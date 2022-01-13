Ингушский чиновник Хадзиев извинился перед Кадыровым за свои слова после встречи с ним

Бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за свои слова после встречи с ним.

Об этом сообщает «Грозный Информ» в Instagram.

Хадзиев заявил, что просит у Кадырова прощения за своё «резонансное заявление, сделанное после поездки в Грозный».

Ранее сообщалось, что Хадзиев встретил главу Чечни на свадьбе сына потомка проповедника — чеченского суфийского шейха и основателя движения зикристов Кунта-хаджи Кишиева.

Приветствуя Кадырова, ингушский чиновник пожал ему руку, за что был резко раскритикован представителями тейпа.

После этого Хадзиев принёс извинения за то, как приветствовал главу Чечни.

Комментируя произошедшее, Кадыров раскритиковал ингушскую общественность.

В ноябре глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в рамках выездного совещания в Галанчожском районе прокомментировал ситуацию, сложившуюся на границе Чечни с Ингушетией.