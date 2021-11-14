Кадыров высказался о ситуации на границе Чечни и Ингушетии

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в рамках выездного совещания в Галанчожском районе прокомментировал ситуацию, сложившуюся на границе Чечни с Ингушетией.
Кадыров высказался о ситуации на границе Чечни и Ингушетии
  • РИА Новости

«Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее пользователь Facebook опубликовал видео, на котором были зафиксированы ремонтные работы в приграничном с Чечнёй сельском поселении Даттых Сунженского района Ингушетии. Пользователь соцсети назвал это «очередной провокацией соседей».

Как отметил председатель парламента Чечни Магомед Даудов, работы на берегу реки никак не могли повлиять на линию границы с Ингушетией.

6 декабря 2018 года Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй, и в марте 2019 года новая граница была внесена в госреестр недвижимости.

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