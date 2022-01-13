Глава Сбербанка Греф заявил, что с 17 января число сотрудников на удалёнке доведут до 50%

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Сбербанк с понедельника, 17 января, увеличивает количество сотрудников на удалёнке до 50%, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
Глава Сбербанка Греф заявил, что с 17 января число сотрудников на удалёнке доведут до 50%
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«Мы с понедельника отправляем 50% на удалёнку, все совещания переводим в виртуальный режим», — цитирует Грефа РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у России есть несколько недель для подготовки к новому витку заболеваемости коронавирусом.

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

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