Глава Сбербанка Греф заявил, что с 17 января число сотрудников на удалёнке доведут до 50%
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«Мы с понедельника отправляем 50% на удалёнку, все совещания переводим в виртуальный режим», — цитирует Грефа РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у России есть несколько недель для подготовки к новому витку заболеваемости коронавирусом.
Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».