Песков заявил, что в России не рассматривают возможность введения QR-кодов для подростков
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«Нет, не рассматривается», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность введения QR-кодов для подростков для стимулирования темпов вакцинации.
Ранее Песков заявил, что российские власти ждут в стране всплеска заболеваемости COVID-19 из-за штамма коронавируса «омикрон».
Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».
По данным на 13 января, за сутки в России выявили 21 155 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 17 946 заболевших.