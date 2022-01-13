Песков заявил, что в России не рассматривают возможность введения QR-кодов для подростков

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Россия не рассматривает возможность введения QR-кодов для подростков на фоне роста заболеваемости коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в России не рассматривают возможность введения QR-кодов для подростков
  • Gettyimages.ru

«Нет, не рассматривается», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность введения QR-кодов для подростков для стимулирования темпов вакцинации.

Ранее Песков заявил, что российские власти ждут в стране всплеска заболеваемости COVID-19 из-за штамма коронавируса «омикрон».

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

По данным на 13 января, за сутки в России выявили 21 155 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 17 946 заболевших.

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