Песков заявил об ожидании властями всплеска заболеваемости COVID-19 из-за «омикрона»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти ждут в стране всплеска заболеваемости COVID-19 из-за штамма «омикрон» коронавируса.

«Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма, «омикрона». Вместе с тем мы имеем предварительные данные о том, что протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности всё равно необходим, о чём сегодня и шла речь», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, пока неизвестно, придётся ли вводить локдаун или нерабочие дни в связи с данным штаммом. При этом уже понятно, что для преодоления ситуации необходимо вакцинироваться.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможный всплеск случаев омикрон-штамма, отметил необходимость подготовки больничной сети и промышленности, а также наращивания тестирования и вакцинирования.