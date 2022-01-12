Путин отметил необходимость подготовить больничную сеть к возможному всплеску «омикрона»

Президент России Владимир Путин, комментируя возможный всплеск случаев омикрон-штамма, отметил необходимость подготовки больничной сети и промышленности, а также наращивания тестирования и вакцинирования.

«Я повторю некоторые вещи ключевые — готовность больничной сети и готовность промышленности: и фармацевтической промышленности, и тех, которые производят необходимые кислородные маски и так далее, и так далее, средства индивидуальной защиты — первое. Второе — тестирование нужно наращивать, конечно, вы правы абсолютно, и нужно это сделать, ну и вакцинирование продолжить», — сказал Путин.

Ранее российский лидер отметил, что ситуация в стране с коронавирусом сложная. Он не исключил новых вспышек.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».