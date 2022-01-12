Путин отметил необходимость подготовить больничную сеть к возможному всплеску «омикрона»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин, комментируя возможный всплеск случаев омикрон-штамма, отметил необходимость подготовки больничной сети и промышленности, а также наращивания тестирования и вакцинирования.
Путин отметил необходимость подготовить больничную сеть к возможному всплеску «омикрона»
  • AP

«Я повторю некоторые вещи ключевые — готовность больничной сети и готовность промышленности: и фармацевтической промышленности, и тех, которые производят необходимые кислородные маски и так далее, и так далее, средства индивидуальной защиты — первое. Второе — тестирование нужно наращивать, конечно, вы правы абсолютно, и нужно это сделать, ну и вакцинирование продолжить», — сказал Путин.

Ранее российский лидер отметил, что ситуация в стране с коронавирусом сложная. Он не исключил новых вспышек.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить