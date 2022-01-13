На станции в Новосибирске опасное химическое вещество вытекает из цистерны

Короткая ссылка
Утечка опасного химического вещества из цистерны произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирске.
На станции в Новосибирске опасное химическое вещество вытекает из цистерны
  • Legion-Media

«На железнодорожной станции Инская обнаружена утечка диметиламина из запорной арматуры цистерны», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, это химическое вещество опасно при вдыхании и попадании на кожу.

Он отметил, что аварийную цистерну отбуксировали в тупик.

Всего в ней находится почти 30 тонн опасного вещества.

Как пишет kp.ru со ссылкой на МЧС, в результате ЧП пострадавших нет.

«Экологической угрозы и угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло», — добавили в МЧС.

На постоянной основе осуществляются замеры и контроль воздуха и окружающей среды. Для этого развёрнуты посты разведки, работает химико-радиометрическая лаборатория.

В сентябре сводный отряд Минобороны России в ходе учений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области отработал действия в случае утечки химических отходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить