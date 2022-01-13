На станции в Новосибирске опасное химическое вещество вытекает из цистерны

Утечка опасного химического вещества из цистерны произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирске.

«На железнодорожной станции Инская обнаружена утечка диметиламина из запорной арматуры цистерны», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, это химическое вещество опасно при вдыхании и попадании на кожу.

Он отметил, что аварийную цистерну отбуксировали в тупик.

Всего в ней находится почти 30 тонн опасного вещества.

Как пишет kp.ru со ссылкой на МЧС, в результате ЧП пострадавших нет.

«Экологической угрозы и угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло», — добавили в МЧС.

На постоянной основе осуществляются замеры и контроль воздуха и окружающей среды. Для этого развёрнуты посты разведки, работает химико-радиометрическая лаборатория.

В сентябре сводный отряд Минобороны России в ходе учений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области отработал действия в случае утечки химических отходов.