Отряд МО на учениях предотвратил утечку химотходов в Усолье-Сибирском

Сводный отряд Минобороны России в ходе учений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области отработал действия в случае утечки химических отходов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Личный состав сводного отряда Минобороны России с подразделениями МЧС России, Росгвардии и сотрудниками госкорпорации «Росатом» отработал действия по постановке водяной завесы на ёмкостях с токсичными отходами при возникновении аварийной ситуации», — приводит сообщение ТАСС.

В учениях приняли участие около 60 военнослужащих, 20 единиц техники, а также пять пожарных расчётов МЧС России.

По легенде учений, во время перекачки химвеществ из аварийных ёмкостей произошла разгерметизация и началось активное испарение токсичных веществ, что в дальнейшем привело к пожару.

Военные предотвратили распространение токсичных веществ, поставив водяную завесу с помощью четырёх одновременно работающих авторазливочных станций АРС-14КМ и универсальной тепловой машины УТМ-80М.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание и обеспечили дальнейшую бесперебойную подачу воды.

В ходе тренировки была отработана система оповещения населения о ЧС.

10 августа сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации экологических проблем.