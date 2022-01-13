Глава Счётной палаты Кудрин: уровень жизни в России сегодня на 20% выше, чем был в СССР

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Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счётной палаты Кудрин: уровень жизни в России сегодня на 20% выше, чем был в СССР
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«Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — сказал он ТАСС.

Он добавил, что «Россия, несомненно, стала нормальной рыночной экономикой».

В сентябре президент России Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил о необходимости улучшить условия жизни россиян, в том числе повысить уровень и доступность качественного образования.

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