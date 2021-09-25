Путин призвал партии Госдумы стремиться улучшить условия жизни россиян

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Президент России Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил о необходимости улучшить условия жизни россиян, в том числе повысить уровень и доступность качественного образования.
Путин призвал партии Госдумы стремиться улучшить условия жизни россиян
  • РИА Новости

«Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», — сказал глава государства.

Во время мероприятия президент также заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке.

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