Путин призвал партии Госдумы стремиться улучшить условия жизни россиян

Президент России Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил о необходимости улучшить условия жизни россиян, в том числе повысить уровень и доступность качественного образования.

«Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», — сказал глава государства.

Во время мероприятия президент также заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке.