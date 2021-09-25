Путин: выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва. Во время мероприятия он заявил, что выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке.
Путин: выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом
  • РИА Новости

«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в выборах приняли участие «больше половины избирателей страны».

Во встрече участвуют в том числе председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить