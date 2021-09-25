Путин: выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом
- РИА Новости
«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в выборах приняли участие «больше половины избирателей страны».
Во встрече участвуют в том числе председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.