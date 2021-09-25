Путин: выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва. Во время мероприятия он заявил, что выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке.

РИА Новости

«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что в выборах приняли участие «больше половины избирателей страны». Во встрече участвуют в том числе председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.