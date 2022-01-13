Из всех школ Саратова эвакуированы люди из-за сообщений о минировании
- Legion-Media
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
«Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений», — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем 150 школ из-за сообщений о минировании.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, как сообщало URA.RU, поручил организовать процессуальную проверку после сообщений о минировании школ в Екатеринбурге.