В России за сутки выявили 21 155 случаев инфицирования коронавирусом
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Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 723 305 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 740 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 745 пациентов. Общее число летальных исходов — 319 172.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 784 348 пациентов. За сутки выздоровели 25 984 человека, накануне — 26 346.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам вместе с Минздравом подготовиться к оказанию медицинской помощи на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса, а также увеличить объёмы тестирования населения.
Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».