В России за сутки выявили 21 155 случаев инфицирования коронавирусом

За сутки в России выявили 21 155 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 17 946 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 723 305 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 740 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 745 пациентов. Общее число летальных исходов — 319 172.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 784 348 пациентов. За сутки выздоровели 25 984 человека, накануне — 26 346.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам вместе с Минздравом подготовиться к оказанию медицинской помощи на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса, а также увеличить объёмы тестирования населения.

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».