К МУЗ-ТВ подали иск на 24 млн рублей

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В Басманный суд Москвы поступил иск к телеканалу МУЗ-ТВ, в эфире которого появились артист Филипп Киркоров и рэпер Дава (Давид Манукян) в образе молодожёнов. Россиянин Валентин Семёнов требует взыскать с телеканала 24 млн рублей.
К МУЗ-ТВ подали иск на 24 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«В суд поступило исковое заявление Семёнова к МУЗ-ТВ из-за трансляции, проведённой 4 июня прошлого года с участием Киркорова и Манукяна. Исковые требования составляют 24 млн рублей», — сказала представитель суда.

Как пишет агентство, в тот день на телеканале показывали трансляцию «Премия МУЗ-ТВ 2020/2021», а в ходе мероприятия Киркоров и Дава появились в эфире «в образе пары молодожёнов в сопровождении полуобнажённых мужчин».

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал МУЗ-ТВ по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Также в декабре на телеканал и главного редактора Андрея Разыграева составили протокол за распространение вредной для детей информации.

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