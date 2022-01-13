Число скончавшихся от суррогатного алкоголя в Югре достигло 12

Следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщило, что число жертв после употребления суррогатного алкоголя увеличилось на три, общее число умерших достигло 12.

Ранее в посёлке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины, ещё один человек умер в больнице.

В сообщении СК отмечается, что от употребления суррогатного алкоголя умерли ещё три человека, одна женщина попала в больницу.

Ранее Кондинский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа арестовал предпринимателя, организовавшего продажу суррогатного алкоголя, после употребления которого умерли девять человек.