Число скончавшихся от суррогатного алкоголя в Югре достигло 12
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Ранее в посёлке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины, ещё один человек умер в больнице.
В сообщении СК отмечается, что от употребления суррогатного алкоголя умерли ещё три человека, одна женщина попала в больницу.
Ранее Кондинский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа арестовал предпринимателя, организовавшего продажу суррогатного алкоголя, после употребления которого умерли девять человек.