После убийства девочки в Костроме возбудили дело о халатности против полицейских

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Следователи возбудили новое уголовное дело после убийства пятилетней девочки в Костроме — о халатности полицейских, не проследивших за вышедшим из колонии мужчиной, который отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности.
После убийства девочки в Костроме возбудили дело о халатности против полицейских
  • РИА Новости

Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.

«Возбуждено ещё одно уголовное дело — по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осуждённым», — сказал он.

5 января в Костроме были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве пятилетнего ребёнка.

Согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку, после чего её забрали два неизвестных человека, они скрылись в неизвестном направлении. Позднее в МВД обнародовали видео допроса подозреваемых.

Как сообщила прокуратора Костромской области, один из преступников ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.

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