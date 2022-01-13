После убийства девочки в Костроме возбудили дело о халатности против полицейских
- РИА Новости
Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.
«Возбуждено ещё одно уголовное дело — по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осуждённым», — сказал он.
5 января в Костроме были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве пятилетнего ребёнка.
Согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку, после чего её забрали два неизвестных человека, они скрылись в неизвестном направлении. Позднее в МВД обнародовали видео допроса подозреваемых.
Как сообщила прокуратора Костромской области, один из преступников ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.