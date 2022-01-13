В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС из-за непогоды

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Южно-Сахалинске из-за мощного циклона, сообщили в пресс-службе администрации города.
В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС из-за непогоды
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что погодные условия сложные и снег продолжается. Но это не повод не работать. Более того, мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог. И выписали предупреждения всем УК, чтобы они срочно включались в работу», — сказал  мэр Сергей Надсадин, его слова приводит пресс-служба городской администрации.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сильные осадки ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие дни.

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