В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Южно-Сахалинске из-за мощного циклона, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мы понимаем, что погодные условия сложные и снег продолжается. Но это не повод не работать. Более того, мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог. И выписали предупреждения всем УК, чтобы они срочно включались в работу», — сказал мэр Сергей Надсадин, его слова приводит пресс-служба городской администрации.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сильные осадки ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие дни.