Синоптик Вильфанд пообещал опасную погоду в ряде регионов России
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«Очень сложная погода 13–15 января на юге России», — приводит ТАСС слова Вильфанда.
По его словам, сильные осадки в ближайшие дни ждут Краснодарский край, Ленинградскую, Архангельскую, Ивановскую, Московскую области, республики Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ.
14 января синоптик пообещал сильный снег в Московской и Ивановской областях.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT об аномальной погоде в ряде регионов России на этой неделе.