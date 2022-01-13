Синоптик Вильфанд пообещал опасную погоду в ряде регионов России

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Сильные осадки ожидают ряд российских регионов в ближайшие дни, на Северном Кавказе будет лавиноопасно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик Вильфанд пообещал опасную погоду в ряде регионов России
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«Очень сложная погода 13–15 января на юге России», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, сильные осадки в ближайшие дни ждут Краснодарский край, Ленинградскую, Архангельскую, Ивановскую, Московскую области, республики Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ.

14 января синоптик пообещал сильный снег в Московской и Ивановской областях.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT об аномальной погоде в ряде регионов России на этой неделе.

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