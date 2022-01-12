В Москве завершили благоустройство территории у вокзала «Восточный»

Короткая ссылка
В Москве завершили работы по благоустройству территории у нового железнодорожного вокзала «Восточный».
В Москве завершили благоустройство территории у вокзала «Восточный»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

«Для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту. В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу», — заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Также проложена система ливневой канализации, установлено 26 фонарей с энергосберегающими светильниками, передаёт сайт «Москва 24».

Под эстакадой СВХ размещена большая парковка с охраной и видеонаблюдением.

Ранее сообщалось, что услугами Московского центрального кольца (МЦК) воспользовались около 150 млн пассажиров в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить