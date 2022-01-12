В Москве завершили благоустройство территории у вокзала «Восточный»
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
«Для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту. В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу», — заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Также проложена система ливневой канализации, установлено 26 фонарей с энергосберегающими светильниками, передаёт сайт «Москва 24».
Под эстакадой СВХ размещена большая парковка с охраной и видеонаблюдением.
Ранее сообщалось, что услугами Московского центрального кольца (МЦК) воспользовались около 150 млн пассажиров в 2021 году.