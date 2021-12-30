Услугами МЦК воспользовались 150 млн пассажиров в 2021 году

Услугами Московского центрального кольца (МЦК) воспользовались около 150 млн пассажиров в 2021 году, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В этом году МЦК исполнилось пять лет. За это время проект постоянно совершенствовался: уменьшены интервалы и добавлены новые сервисы, развивается инфраструктура. Вместе с вниманием и доверием пассажиров сегодня постоянно растёт и пассажиропоток МЦК», — сказал Ликсутов.

Наибольшей популярностью в 2021 году пользовались станции «Площадь Гагарина» (40 тыс. человек в сутки), «Нижегородская» (38 тыс.), «Ростокино» (33 тыс.), «Кутузовская» (30 тыс.) и «Ботанический сад» (25 тыс.).

Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща».