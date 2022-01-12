На станции МЦД «Каланчёвская» построят новый вестибюль и пассажирскую платформу

В рамках реконструкции станции МЦД «Каланчёвская» построят новый вестибюль и пассажирскую платформу, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«На участке железной дороги Каланчёвская — Курская продолжается масштабная реконструкция. На остановочном пункте Каланчёвская ведётся строительство второй платформы и нового пассажирского вестибюля», — рассказал Бочкарёв.

Благодаря реконструкции увеличится пропускная способность участка — в два раза. Также будет обеспечена возможность запуска четвёртого Московского центрального диаметра.

Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща».