Грушко: Россия парирует угрозу безопасности военными средствами, если не удастся политикой

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил по итогам Совета Россия — НАТО, что Москва будет принимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими.
Грушко: Россия парирует угрозу безопасности военными средствами, если не удастся политикой
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«У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем», — заявил он.

Он отметил, что Россия будет принимать все необходимые меры для того, чтобы парировать угрозу военными средствами, если не получится политическими.

12 января в Брюсселе состоялось первое за 2,5 года заседание Совета Россия — НАТО. Оно было посвящено российским инициативам по гарантиям безопасности. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко провёл пресс-конференцию по итогам встречи. RT вёл трансляцию.

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