Школьники в Тюменской области вернутся к учёбе 13 января

В Тюменской области не будут продлевать школьные каникулы, заявили в информационном центре регионального правительства.

Об этом сообщает URA.RU.

«Дети с каникул в Тюменской области выходят 13 января. Продление каникул, по данным регионального Департамента образования и науки, не планируется», — сказали в инфоцентре.

Там отметили, что образовательные организации самостоятельны в определении календарного графика.

Ранее психолог, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития факультета психологии СПбГУ Наталья Искра в беседе с ФАН рассказала, как помочь ребёнку вернуться в школьный режим после каникул.