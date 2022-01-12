Корабль «Георгий Курбатов» завершил межфлотский переход в Севастополь

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Новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» прибыл в Севастополь. Он завершил межфлотский переход с Балтийского флота.
Корабль «Георгий Курбатов» завершил межфлотский переход в Севастополь
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Корабль прошёл более 5 тыс. морских миль, дважды преодолев семибалльный шторм, один раз шестибалльный и трижды пятибалльный, что стало внеплановым испытанием мореходных качеств корабля и профессионализма экипажа», — рассказали в пресс-службе.

«Георгий Курбатов» был построен на Средне-Невском судостроительном заводе.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Ставропольском крае прошли учения Южного военного округа по отражению огневой атаки условного противника.

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