Корабль «Георгий Курбатов» завершил межфлотский переход в Севастополь

Новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» прибыл в Севастополь. Он завершил межфлотский переход с Балтийского флота.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Корабль прошёл более 5 тыс. морских миль, дважды преодолев семибалльный шторм, один раз шестибалльный и трижды пятибалльный, что стало внеплановым испытанием мореходных качеств корабля и профессионализма экипажа», — рассказали в пресс-службе.

«Георгий Курбатов» был построен на Средне-Невском судостроительном заводе.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Ставропольском крае прошли учения Южного военного округа по отражению огневой атаки условного противника.