Москва попала в рейтинг лучших городов для иностранных инвестиций

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Москва улучшила свои показатели в зарубежных рейтингах в сфере финансов.
Москва попала в рейтинг лучших городов для иностранных инвестиций
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Об этом сообщает НСН.

«Аналитики Financial Times в 2021 году отметили Москву в рейтинге крупнейших городов, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций, в котором она вошла в топ-10», — цитирует информационный центр правительства столицы заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, Москва также заняла 22-е место в рейтинге глобальных городов будущего.

Согласно данным индекса глобальных финансовых центров, составленного британской компанией Z/Yen, за последние два года российская столица поднялась более чем на 20 позиций и оказалась на 50-м месте в сентябре 2021 года.

Индекс оценивает финансовые центры с точки зрения статистических показателей и оценок профессиональных участников финансовых рынков из разных стран.

Ранее сообщалось, что более 25 проектов Москвы в сфере цифрового развития удостоены наград в 2021 году.

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