Прокурор Москвы Попов рассказал о приоритетах и целях надзорного ведомства
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- РИА Новости
«На каждого сотрудника возложен широкий круг обязанностей во всех ключевых сферах деятельности города. Но на первый план поставлена работа с населением. Генеральный прокурор России Игорь Викторович Краснов ориентировал нас на открытое общение с гражданами и обратную связь с людьми», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, ежегодно за помощью обращаются около 500 тыс. заявителей и все доводы тщательно изучаются.
Как отметил Попов, задача прокуратуры — это не просто выслушать, а вникнуть и помочь решить проблему заявителя.
Особое внимание столичное ведомство уделяет наименее защищённым категориям граждан, в том числе пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в стране этой структуры.