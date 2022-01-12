Депутат Хубезов исключил возможность полного локдауна в России из-за омикрон-штамма
- Legion-Media
«В определённой степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет, но те или иные ограничительные мероприятия, конечно, возможны», — отметил Хубезов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможный всплеск случаев омикрон-штамма, отметил необходимость подготовки больничной сети и промышленности, а также наращивания тестирования и вакцинирования.