Депутат Хубезов исключил возможность полного локдауна в России из-за омикрон-штамма

Полный локдаун из-за распространения омикрон-штамма коронавируса власти вводить не будут. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«В определённой степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет, но те или иные ограничительные мероприятия, конечно, возможны», — отметил Хубезов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможный всплеск случаев омикрон-штамма, отметил необходимость подготовки больничной сети и промышленности, а также наращивания тестирования и вакцинирования.