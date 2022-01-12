Депутат Хубезов исключил возможность полного локдауна в России из-за омикрон-штамма

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Полный локдаун из-за распространения омикрон-штамма коронавируса власти вводить не будут. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Депутат Хубезов исключил возможность полного локдауна в России из-за омикрон-штамма
  • Legion-Media

«В определённой степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет, но те или иные ограничительные мероприятия, конечно, возможны», — отметил Хубезов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможный всплеск случаев омикрон-штамма, отметил необходимость подготовки больничной сети и промышленности, а также наращивания тестирования и вакцинирования.

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