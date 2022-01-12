В Подмосковье рассказали о старте строительства новых станций для МЦД-1 и МЦД-4

В Московской области началось строительство нового остановочного пункта «Ольгино» на МЦД-4, а также стартовала работа по реконструкции железнодорожной станции «Лианозово» на МЦД-1.

Об этом информирует Радио 1 со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ольгино» расположится между платформами «Кучино» и «Железнодорожная» Горьковского направления МЖД. Там построят островную платформу с навесом во всю длину для защиты пассажиров от осадков», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время, как рассказал начальник московской железной дороги Михаил Глазков, в ходе реконструкции инфраструктура станции МЦД-1 «Лианозово» будет полностью обновлена.

«Там построят две новые платформы и два подземных вестибюля, один из которых интегрируют с перспективной станцией метро, а второй станет примыкать к существующему городскому тоннелю под Лианозовским проездом», — объяснил он.

Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения на участках автодороги А310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан в связи с проведением дорожных работ.