В Подмосковье рассказали о старте строительства новых станций для МЦД-1 и МЦД-4
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Об этом информирует Радио 1 со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ольгино» расположится между платформами «Кучино» и «Железнодорожная» Горьковского направления МЖД. Там построят островную платформу с навесом во всю длину для защиты пассажиров от осадков», — говорится в сообщении ведомства.
В то же время, как рассказал начальник московской железной дороги Михаил Глазков, в ходе реконструкции инфраструктура станции МЦД-1 «Лианозово» будет полностью обновлена.
«Там построят две новые платформы и два подземных вестибюля, один из которых интегрируют с перспективной станцией метро, а второй станет примыкать к существующему городскому тоннелю под Лианозовским проездом», — объяснил он.
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