Юрист Шакина напомнила об ответственности за заведомо ложное сообщение о терроризме
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«Виновный не просто совершает хулиганство по телефону — он умышленно излагает факты, касающиеся террористических актов, посягая тем самым на общественный порядок и безопасность», — сказала Шакина «Известиям».
Наказание по ст. 207 Уголовного кодекса предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, ограничение свободы или принудительные работы на срок до трёх лет.
Привлечь по этой статье могут и детей, достигших 14-летнего возраста, напомнила Шакина.
Ранее юрист по семейным делам адвокатского бюро «Q&A» Елена Гнездилова в беседе с URA.RU предупредила о санкциях в отношении недобросовестных родителей.