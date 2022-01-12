Юрист Шакина напомнила об ответственности за заведомо ложное сообщение о терроризме

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В России предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, напомнила управляющий партнёр Московской коллегии адвокатов «ЮрСити» Виктория Шакина.
Юрист Шакина напомнила об ответственности за заведомо ложное сообщение о терроризме
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«Виновный не просто совершает хулиганство по телефону — он умышленно излагает факты, касающиеся террористических актов, посягая тем самым на общественный порядок и безопасность», — сказала Шакина «Известиям».

Наказание по ст. 207 Уголовного кодекса предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, ограничение свободы или принудительные работы на срок до трёх лет.

Привлечь по этой статье могут и детей, достигших 14-летнего возраста, напомнила Шакина.

Ранее юрист по семейным делам адвокатского бюро «Q&A» Елена Гнездилова в беседе с URA.RU  предупредила о санкциях в отношении недобросовестных родителей.

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