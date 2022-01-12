Психолог Метелина прокомментировала состояние психики девятилетней студентки Тепляковой

Психолог Алиса Метелина рассказала о психическом состоянии девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой.

«Её психика подорвана отцом, моральным насильником, потому что ребёнок в возрасте Алисы хочет играть, гулять и общаться с социумом. И если её оградить (от этого. — RT), то её психика не соберётся в дальнейшем», — заявила Метелина в беседе с «Pravda.Ru».

У Тепляковой есть внешние проявления сильнейшего невроза, например, тики, подчеркнула она.

Ранее отец Алисы Тепляковой Евгений в интервью «Московскому комсомольцу» раскритиковал предложение приостановить обучение девочки в МГУ.