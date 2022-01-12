Социолог Рощин объяснил традицию праздновать старый Новый год

Психолог, социолог и политтехнолог Алексей Рощин рассказал, почему жители России празднуют старый Новый год.

«Это можно считать нашей особенностью, проявлением любви нашего народа к праздникам вообще. Особенно зимой. Зимой нам делать нечего и состояние довольно унылое, потому что мало солнца, холодно. Можно сказать, что этот праздник ещё и следствие нашего климата», — пояснил Рощин в беседе с Life.ru.

По его словам, в традиции праздновать старый Новый год также присутствует элемент ностальгии по Советскому Союзу.

Ранее культуролог Андрей Пархоменко в беседе с ФАН напомнил, почему Новый год в России празднуют именно 1 января.