В Кремле заявили, что администрация президента не планирует уходить на удалёнку
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«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли администрация президента переведена на удалённую работу в условиях ожидаемого роста заболеваемости коронавирусом.
Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у России есть несколько недель для подготовки к новому витку заболеваемости коронавирусом.
Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».