В Кремле заявили, что администрация президента не планирует уходить на удалёнку

Администрация президента не планирует уходить на удалённый режим работы, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли администрация президента переведена на удалённую работу в условиях ожидаемого роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у России есть несколько недель для подготовки к новому витку заболеваемости коронавирусом.

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».