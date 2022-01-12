Названы наиболее популярные врачи для онлайн-лечения

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Гастроэнтерологи возглавили список наиболее востребованных специалистов для дистанционного лечения.
Названы наиболее популярные врачи для онлайн-лечения
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Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования Artezio и CleverDATA совместно со SlickJump.

«Результаты исследования выявили, что россияне заинтересованы в услугах специалистов по лечению желудочно-кишечных заболеваний. На втором месте по популярности — врачи-кардиологи», — говорится в материале.

Также отмечается, что в дистанционном медицинском обслуживании наиболее заинтересованы россияне в возрасте от 35 до 40 лет.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал о способности омикрон-штамма коронавируса объединяться с другими вариантами при одновременном нахождении в организме пациента.

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