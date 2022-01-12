Более 900 тысяч туристов посетили Петербург во время новогодних праздников

В дни новогодних праздников Санкт-Петербург посетили около 914 тыс. туристов. Они приняли участие в торжествах и зимних мероприятиях, посвящённых празднованию Нового года.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Мы видим, что избранный подход к украшению города, формированию маршрутов по его улицам, площадям и общественным пространствам в единый обширный комплекс из многочисленных точек притяжения вызвал активный интерес и отклик как со стороны горожан, так и со стороны гостей Северной столицы», — отметил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Как ранее передавало ФАН, Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.