В Совфеде заявили, что после индексации средняя пенсия вырастет на 1400 рублей

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Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заявила, что средняя пенсия после индексации вырастет на 1400 рублей.
В Совфеде заявили, что после индексации средняя пенсия вырастет на 1400 рублей
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«Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тыс. рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1400 рублей», — цитирует её РИА Новости.

При этом сенатор подчеркнула, что с 1 января пенсии были уже проиндексированы на 5,9%.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

После этого Бибикова предположила, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января.

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