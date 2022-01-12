В Совфеде заявили, что после индексации средняя пенсия вырастет на 1400 рублей

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заявила, что средняя пенсия после индексации вырастет на 1400 рублей.

«Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тыс. рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1400 рублей», — цитирует её РИА Новости.

При этом сенатор подчеркнула, что с 1 января пенсии были уже проиндексированы на 5,9%.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

После этого Бибикова предположила, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января.