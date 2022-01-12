Депутат Нилов заявил о достаточности средств в ПФР для индексации пенсий выше инфляции
- РИА Новости
«Средства в бюджете есть, иначе президент такое решение не принял бы. В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать», — цитирует Нилова РИА Новости.
Ранее в Совфеде заявили, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в стране выше уровня инфляции, на 8,6%.