Депутат Нилов заявил о достаточности средств в ПФР для индексации пенсий выше инфляции

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В Пенсионном фонде России есть средства для индексации пенсий выше уровня инфляции, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат Нилов заявил о достаточности средств в ПФР для индексации пенсий выше инфляции
  • РИА Новости

«Средства в бюджете есть, иначе президент такое решение не принял бы. В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать», — цитирует Нилова РИА Новости.

Ранее в Совфеде заявили, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в стране выше уровня инфляции, на 8,6%.

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