Депутат Нилов заявил о достаточности средств в ПФР для индексации пенсий выше инфляции

В Пенсионном фонде России есть средства для индексации пенсий выше уровня инфляции, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Средства в бюджете есть, иначе президент такое решение не принял бы. В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать», — цитирует Нилова РИА Новости.

Ранее в Совфеде заявили, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в стране выше уровня инфляции, на 8,6%.